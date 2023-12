Seleção sub-21 de futsal empata com Espanha

A seleção sub-21 portuguesa de futsal empatou na passada terça-feira 2-2 com a congénere espanhola, no primeiro de dois encontros de preparação, disputado em Beauvais, em França, sendo a formação gaulesa a próxima adversária.

Os comandados de José Luís Mendes marcaram primeiro, aos cinco minutos, por intermédio de Tiago Macedo, mas a Espanha reagiu e alcançou o empate aos 15, por Rivera, com o intervalo a chegar com a igualdade no marcador.

No recomeço da partida, a seleção espanhola deu a volta ao marcador, com golo de Alex, aos 17 minutos, mas os jovens portugueses não baixaram os braços e Ricardo Marques restabeleceu o empate apenas dois minutos depois e fixou o resultado final nos 2-2.

A jovem equipa das ‘quinas’ tem encontro agendado frente aos anfitriões, a França, na quarta-feira, às 19h00 (hora portuguesa).