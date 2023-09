SEF deteve procurado pela Interpol há 10 anos

O SEF indicou esta quarta-feira que deteve dois estrangeiros nos aeroportos de Lisboa e Porto, estando um deles a ser procurado pela Interpol por um crime que cometeu há 10 anos na Venezuela.

Em comunicado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) refere que deteve no aeroporto de Lisboa um cidadão estrangeiro, de 61 anos, sobre o qual pendia um mandado de detenção internacional da Interpol emitido pela Venezuela.

Segundo o SEF, o passageiro foi detetado no controlo documental realizado à saída do avião e os factos que estiveram na origem da emissão do mandado terão ocorrido durante o ano de 2013, na Venezuela, e estão relacionados com criminalidade organizada na obtenção ilícita de moeda e uso de documento falso.

O detido vai ser presente no Tribunal da Relação de Lisboa para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medida de coação.

O SEF indica também que, no aeroporto do Porto, foi detido um cidadão estrangeiro quando se preparava para embarcar em voo com destino a Manchester, na posse de um bilhete de identidade e passaporte franceses falsificados.

O cidadão será presente no Tribunal Judicial da Maia para julgamento sumário ou aplicação de medida de coação.