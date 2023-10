Sébastien Bertrank é novo selecionador nacional de râguebi

A Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) oficializou na passada quinta-feira o francês Sébastien Bertrank no cargo de selecionador de Portugal e agradeceu ao seu antecessor, o compatriota Patrice Lagiquet, e à sua equipa técnica o trabalho realizado.

“A direção da FPR anuncia que o novo selecionador nacional será Sébastien Bertrank, de nacionalidade francesa, com mais de 25 anos de experiência na construção e modernização do râguebi francês”, lê-se numa nota enviada pelo departamento de comunicação da FPR.

A oficialização de Bertrank no cargo foi feita após a agência Lusa adiantar a informação, apesar de o presidente da FPR ter afirmado na passada quinta-feira, à margem receção do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.​​​​​​, que a mesma seria feita “amanhã [sexta-feira]”.

No comunicado, a FPR “agradece publicamente” a Patrice Lagisquet “e aos demais elementos da equipa técnica” pelo trabalho nos últimos quatro anos que “culminou com enorme êxito” no Mundial França2023, “que mereceu o respeito e admiração vindos de todos os quadrantes e das entidades internacionais” da modalidade.

Bertrank, de 53 anos, integrou anteriormente os quadros da Federação Francesa de Râguebi, onde foi treinador da seleção de juniores e da seleção feminina daquele país, antes de assumir o cargo de diretor desportivo do Carcassonne em 2011.

No último ano, o futuro treinador dos ‘lobos’ desempenhou o cargo de Coordenador de Formação do Centro de Recursos, Conhecimento e Desempenho Desportivo de Montpellier, uma dependência da instituição da formação contínua de treinadores e dirigentes nas áreas de desporto e educação pública do Estado francês.

Como jogador, Sébastien Bertrank foi médio de abertura e defesa de clubes do Top 14 como Brive (1988-1990), o Montferrand (1990-1992 e 1996) e Ussel (1992-1995), tendo jogado pelas seleções francesas escolar, júnior, esperanças e militar.

O técnico sucede no comando da seleção portuguesa a Patrice Lagisquet, que ocupava o cargo desde 2019 e conduziu os ‘lobos’ à primeira vitória de sempre num Mundial de râguebi, sobre as Fiji (24-23), no domingo.