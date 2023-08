Se nunca provou tigeladas é a altura ideal para ir a Proença-a-Nova

O Festival Gastronómico da Tigelada regressa a Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, no dia 11 de agosto, em 19 restaurantes que apresentam diariamente esta sobremesa na sua ementa.

“A tigelada de Proença-a-Nova já é dos produtos de doçaria que melhor nos identifica, como região de gastronomia rica e variada, mas com uma forte ligação aos produtos com origem na pastorícia, nomeadamente na caprinocultura e é desta forma com a grande adesão da restauração que procuramos fazer uma divulgação deste doce de excelência”, afirmou hoje, em comunicado, o vice-presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Manso.

O Festival da Tigelada arranca no dia 11 de agosto e vai prolongar-se até ao dia 27, em 19 restaurantes aderentes do concelho de Proença-a-Nova, que se comprometem a apresentar diariamente esta sobremesa na sua ementa.

Para a realização deste evento, a autarquia oferece aos restaurantes aderentes “caçoulos personalizados para a venda e exibição deste doce típico do concelho e alguns brindes a distribuir pelos clientes”.

Segundo o município de Proença-a-Nova, a tigelada é hoje uma marca consolidada do concelho.

“A realização do festival vem também reforçar o aumento da aposta neste produto endógeno, que reforça o interesse do município em dar a conhecer este doce tão típico do concelho, produzido ao longo de todo o ano e com interesse acrescido nos meses de maior enchente”.

A Câmara Municipal de Proença-a-Nova tem apostado na promoção naquela que é considerada a rainha da doçaria do concelho e que promove igualmente o território e outras atividades económicas a ela associadas.

“Para além de promovermos a tigelada, estamos também a divulgar outros produtos que são fundamentais para a confeção daquele que é o doce mais típico do concelho, nomeadamente o mel e o leite de cabra, que lhe dá o seu sabor tão característico, e que são fileiras com peso crescente na economia municipal”, conclui João Manso.