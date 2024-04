Santos Silva condecorado por Marcelo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou o anterior presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo.

A atribuição desta condecoração, que não foi antecipadamente anunciada, foi divulgada através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

“O Presidente da República condecorou, no Palácio de Belém, o anterior presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo. Todas as personalidades que exerceram esta função desde a Constituição de 1976 foram condecoradas com a mesma Ordem e Grau”, lê-se na nota.

As fotografias que acompanham o texto desta nota mostram que estiveram presentes na cerimónia de condecoração de Augusto Santos Silva o novo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, e o anterior primeiro-ministro, António Costa.