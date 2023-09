Santa Casa do Fundão investe em melhores condições para idosos

A Santa Casa da Misericórdia do Fundão assinou esta terça-feira o auto de consignação das obras de requalificação e ampliação da estrutura residencial para pessoas idosas (ERPI), num investimento superior a cinco milhões de euros.

A empreitada, que vai permitir aumentar de 86 para uma centena o número de vagas nas instalações, tem um prazo de execução de vinte meses, período durante o qual os utentes ficam instalados no Seminário do Verbo Divino, no Tortosendo, freguesia no vizinho concelho da Covilhã, igualmente no distrito de Castelo Branco.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Santa Casa do Fundão sublinhou que está projetada “uma moderna e funcional ERPI” no local do atual Lar da Misericórdia, um edifício com “mais de 120 anos”.

Na mesma nota, a instituição frisa que, apesar das “inúmeras obras” feitas na infraestrutura, o edifício se encontra em “deficientes condições” e que é necessário “dar cumprimento às exigências legais, sob pena de encerramento deste estabelecimento”.

A Misericórdia Fundão nota que a necessidade de proporcionar “adequadas condições de conforto, qualidade e funcionalidade tornou urgente a intervenção integral” do imóvel.

“A renovação deste espaço constitui, desde há vários anos, uma das grandes prioridades da Mesa Administrativa”, vincou a instituição.

A empreitada resulta de uma candidatura aprovada no âmbito do programa PARES, que representa um apoio de 2,6 milhões de euros, o que equivalia a 70% do valor previsto da obra em 2020, mas os “significativos aumentos” duplicaram o custo da empreitada, adiantou a instituição, em comunicado.

A obra foi adjudicada por 5,1 milhões de euros e para a Santa Casa da Misericórdia do Fundão significa “um esforço financeiro” a rondar os três milhões de euros.