Sabia que os criadores de startups têm mais de 50 anos?

De acordo com as estatísticas do Small Biz Trends para 2021, as pessoas entre 50 e 59 anos estão no topo da lista de fundadores/as de startups, com 35%”, afirma Ellen Kocher

“ENTRUST é um programa de formação e desenvolvimento, onde pessoas com mais de 50 anos são apoiadas a darem uma ideia de negócio para turismo sustentável, desde o seu conceito até à sua comercialização.”

O projeto, que integra instituições portuguesas, teve como objetivo promover um programa de formação combinado em que apoia pessoas com mais de 50 anos a darem uma ideia de negócio para turismo sustentável, desde o seu conceito até à sua comercialização, criar ferramentas interativas com vista a envolver esta geração em territórios de baixa densidade populacional, disponibilizar-lhes uma plataforma de aprendizagem interativa com material de formação e apoio relevante.

Dar orientações práticas ao corpo docente de formação profissional sobre como podem utilizar os materiais e recursos para apoiarem a criação de ideias de negócio baseadas na utilização do turismo tradicional, da cultura e do património em risco de desaparecer.

À medida que o projeto alcança o seu ápice, as entidades parceiras do projeto ENTRUST têm o prazer de anunciar a realização de uma conferência final, a sete de fevereiro de 2024, com lugar no The Inishowen Gateway Hotel, na Irlanda. Esta conferência servirá como plataforma reveladora dos resultados do programa ENTRUST aos seus stakeholderse a todas as pessoas interessadas.

Promete ser uma experiência enriquecedora com estimados/as oradores e oradoras que aprofundarão tópicos-chave que moldam o panorama das viagens e do turismo sustentáveis, o empreendedorismo sénior e o futuro desta indústria. Trata-se de uma oportunidade única das/os participantes obterem insights de líderes de pensamento que abordam os padrões globais de sustentabilidade, o papel impactante do empreendedorismo sénior e a sua dinâmica na evolução do turismo.

Um dos principais ilustres oradores que irá partilhar o seu precioso conhecimento é Luigi Cabrini, Presidente do Conselho Global de Turismo Sustentável. Os seus insights prometem iluminar o caminho a seguir para o turismo sustentável, com perspetivas inestimáveis que se alinham com a visão do projeto ENTRUST.