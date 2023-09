Rosa Mota e Rui Pataca apadrinham Corrida solidária da Santa Casa de Paris

A campeã olímpica Rosa Mota vai voltar a apadrinhar a Corrida solidária da Santa Casa da Misericórdia de Paris, este ano juntamente com o antigo jogador de futebol e atual Diretor-geral do clube de futebol francês US Créteil-Lusitanos, Rui Pataca. A 9ª edição do evento solidário da comunidade portuguesa parisiense, acontecerá este domingo, dia 1 de outubro.

A corrida e marcha solidárias da Santa Casa da Misericórdia de Paris estão de volta. Esta será já a 9ª edição do evento desportivo que representa um momento de união da comunidade portuguesa em prol da solidariedade, a acontecer no próximo domingo, no parque Domaine de la Cour Roland, em Jouy-en-Josas, em Paris.

Este ano, o evento volta a contar com o apadrinhamento da ex-atleta portuguesa e campeã olímpica e mundial da maratona, Rosa Mota que, embora não possa estar presente para correr com os participantes, tem contribuído para a divulgação e apelado à participação na corrida solidária nas redes sociais.

O antigo jogador de futebol e atual Diretor-geral da equipa futebolística francesa US Créteil-Lusitanos, Rui Pataca, também será um dos padrinhos deste ano, já tendo confirmado a sua presença neste evento com o objetivo de angariar fundos em favor de quem mais precisa.

O encontro desportivo tem início previsto para as 9h00, com o aquecimento dos participantes que queiram participar tanto na marcha de 4km ou na corrida de 8km.

Depois da corrida, os participantes terão a possibilidade de conviver e almoçar comida portuguesa no local, seguindo-se uma tarde cheia de animação e música para os participantes e também com atividades para as crianças ao longo de todo o dia.

Às 14h, está prevista a atuação do rancho folclórico “Terras do Minho” de Kremlin-Bicêtre, antes da atuação do cantor Carlos Pires, às 15h00. Às 14h30 haverá o tradicional sorteio da tombola, com a possibilidade de os participantes ganharem prémios, entre os quais uma viagem ida-volta de avião a Portugal.

As inscrições podem ser feitas online no site do evento, ou no próprio dia, no local, havendo sempre a possibilidade de percorrer os 4 ou 8 km propostos, a correr ou em marcha.

A Corrida é apoiada pela Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas (DGACCP), nomeadamente pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.