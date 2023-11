Ronaldo caiu, árbitro deu penálti mas português disse não ser nada

Caso raro no futebol. Cristiano Ronaldo protagonizou esta segunda-feira um momento de grande desportivismo ao recusar uma grande penalidade que entendeu ter sido erradamente marcada a seu favor no encontro frente ao Persepolis, em Riade, a contar para a quinta jornada do Grupo E da Liga dos Campeões Asiática.

Corria o minuto 2 quando Cristiano, ao receber no coração da área um cruzamento vindo da direita, entrou numa série de “carambolas” com a defensiva contrária para tentar tomar a posse do esférico. Na sequência do lance, o capitão dos sauditas e da seleção portuguesa caiu na área e o árbitro marcou, prontamente, grande penalidade.

Os protestos dos forasteiros, aos quais se aliou Ronaldo de braço em riste a dizer que não havia caso que justificasse o castigo máximo, levaram o juiz ao VAR e, após consulta, voltou atrás na sua decisão.

O jogo terminou com um empate a zero, ainda que o Al Nassr se tenha visto a jogar com dez desde os 17 minutos, por expulsão de Ali Lajami.