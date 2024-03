Resultados finais: Chega ganha na Europa com quase 43 mil votos

No círculo pela Europa, o Chega ficou à frente ao arrecadar 42 972 votos, o correspondente a 18,31% dos votos escrutinados neste círculo. Seguiu-se o PS com cerca de 38 mil votos (16,22%) e a Aliança Democrática mais de 33 mil (14,50%), de acordo com os dados provisórios publicados no site da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).

Foram os votos das comunidades na Suíça e no Luxemburgo que deram a liderança ao partido de André Ventura: o Chega conseguiu 32,62% dos votos dos eleitores portugueses na Suiça e 19,61% no Luxemburgo. O partido de André Ventura elege assim no velho continente José Dias Fernandes.

Nas legislativas de 2022, foi o PS que elegeu os dois mandatos na Europa, com 32,98% neste círculo (cerca de 36 mil votos). Os socialistas mantêm assim um dos deputados com a reeleição de Paulo Pisco.

Dos mais de 234 mil votos dos emigrantes na Europa, mais de 90 mil, ou seja, 38,49% foram anulados devido ao incumprimento de regras de envio, como a obrigatoriedade do eleitor incluir uma cópia da face do cartão de cidadão.