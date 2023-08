Resultado histórico para representação portuguesa nos mundiais de canoagem

O sétimo lugar de Portugal no ranking de medalhas dos Campeonatos Mundiais de canoagem é encarado pela federação portuguesa como a garantia da vitalidade da modalidade no país.

“É um resultado histórico o sétimo lugar no medalheiro entre 95 países, o que demonstra o que é hoje a canoagem portuguesa em termos de qualidade”, disse à Lusa o vice-presidente para o alto rendimento, Ricardo Machado.

Para isso, contribuíram os títulos mundiais de Fernando Pimenta em K1 1.000 metros e João Ribeiro com Messias Baptista em K2 500, além da prata do limiano em K1 5.000 e do bronze em K1 500.

“À nossa frente não há nenhum país que não tenha um orçamento cinco ou seis vezes maior do que o nosso… e alguns bem mais”, destacou o dirigente, falando de Alemanha, Espanha, Canadá, China, Nova Zelândia e Hungria.

De igual modo, destacou o facto de países como, por exemplo, a Austrália e a Polónia terem para a canoagem um “orçamento anual superior ao do Comité Olímpico de Portugal para todas as modalidades”.

“Não escondemos o facto de não termos atingido um dos nossos objetivos, que era apurar um K4. No início do ciclo estabelecemos como objetivos seis a nove atletas, entre olímpicos e paralímpicos. Conseguimos quatro olímpicos e dois paralímpicos. E temos os resultados históricos de duas medalhas de ouro em distâncias olímpicas no ano anterior aos Jogos, pelo que terão reais possibilidades de lutar pelo pódio em Paris2024”, completou.

Os Campeonatos do Mundo de canoagem juntaram cerca de 2.000 atletas de 95 nações.

MEDALHEIRO:

OURO PRATA BRONZE TOTAL

1 Alemanha 3 5 6 14

2 Espanha 3 5 5 13

3 Canadá 3 2 2 7

4 China 3 1 3 7

5 Nova Zelândia 3 0 0 3

6 Hungria 2 5 3 10

7 Portugal 2 1 1 4