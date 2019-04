Remessas estão a aumentar

As remessas dos emigrantes subiram 7,4% em fevereiro, ultrapassando 300 milhões de euros, ao passo que as verbas enviadas pelos estrangeiros a trabalhar em Portugal desceram 10,1%, para 38,3 milhões, nesse mês.

De acordo com os dados do Banco de Portugal, os portugueses a trabalhar no estrangeiro enviaram 300,4 milhões de euros em fevereiro, o que representa uma subida de 7,4% face aos 279,6 milhões enviados em fevereiro do ano passado.

Juntando os dois primeiros meses do ano, os emigrantes já enviaram para Portugal 580 milhões de euros.

Como é costume, a França, com 91 milhões, representa o maior mercado de receitas enviadas para Portugal, seguida da Suíça, com 85,8 milhões.

Em sentido inverso, os estrangeiros a trabalhar em Portugal enviaram para os seus países 38,3 milhões de euros em fevereiro, o que representa uma descida de 10,1% face aos 42,6 milhões de euros enviados em fevereiro do ano passado.