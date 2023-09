Referências portuguesas juntam-se a fundo de investimento APEX

A APEX, uma empresa portuguesa de investimento que trabalha com atletas de elite, anunciou recentemente o lançamento de um novo fundo de 50 milhões de euros. Este fundo de investimento está preparado para revolucionar o panorama do desporto, dos media e do entretenimento, canalizando a experiência e a visão de atletas de renome mundial, como as sensações da Fórmula 1 Lando Norris e Carlos Sainz, o futebolista Raphaël Varane e também os portugueses António Félix da Costa, Miguel Oliveira e João Mário.

A estratégia principal do fundo é promover soluções inovadoras que redefinam os limites da indústria do desporto, dos media e do entretenimento. Os investidores têm acesso privilegiado a uma carteira diversificada, gerida criteriosamente pela equipa de especialistas da APEX, conhecidos pela sua credibilidade e capacidade de encontrar as oportunidades certas nestes sectores.

Também se juntam à lista de investidores de renome, entre outros, o piloto de F1 Valtteri Bottas, os futebolistas internacionais Jan Vertonghen, Daley Blind, Luuk de Jong e Julian Draxler e o surfista Kanoa Igarashi.

Para António Caçorino, CEO da APEX, “é com grande entusiasmo que revelamos o Elite Performance Fund, uma plataforma dinâmica que utiliza o histórico da APEX em combinação com os pontos de vista únicos de atletas de sucesso. Este fundo junta a motivação, a dedicação e a mentalidade competitiva dos atletas com estratégias de investimento orientadas para o futuro. Ao contrário dos investidores típicos, as nossas raízes, experiência e conhecimentos provêm diretamente do mundo do desporto. Os atletas não são apenas as nossas fontes de capital, são os nossos parceiros. Eles enriquecem as nossas decisões com conhecimentos genuínos das suas respetivas modalidades.”

A empresa de investimento portuguesa já investiu noutros projetos desportivos de elite, tais como a TMRW SPORTS, dos golfistas Tiger Woods e Rory McIlroy. Outros investimentos incluem a empresa de tecnologia de IA para espaços inteligentes Playsight e o gestor de recursos de media desportivos ScorePlay.

O lançamento do Elite Performance Fund significa “um momento decisivo para a APEX, que se posiciona como pioneira no panorama do investimento desportivo, impulsionado por uma comunidade de atletas empreendedores”.