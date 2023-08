Regressou à terra natal para recuperar um hotel da família

“Somos um hotel que procura ser uma experiência dentro da experiência que é visitar a ilha de São Miguel e, como tal, queremos que todos os intervenientes sejam bem-sucedidos para que possamos crescer em conjunto e como destino”, afirma Joana Damião Melo, diretora-geral da Senhora da Rosa, Tradition & Nature Hotel.

A empresária afirma que que “continuar a dar o meu melhor e trabalhar para ter colaboradores e hóspedes felizes!”. É este o objetivo de Joana Damião Melo, diretora-geral da Senhora da Rosa, Tradition & Nature Hotel, projeto que nasceu na quinta que é da família há mais de dois séculos.

Depois de uma carreira que começou no Hotel Palace em Madrid, a açoriana regressou a Portugal para trabalhar em vários hotéis portugueses mas, finalmente, lançou o seu próprio hotel na ilha de São Miguel, nos Açores.

Ao magazine Link to Leaders descreveu o Senhora da Rosa, Tradition & Nature Hotel como um hotel boutique rodeado por uma quinta, com muitos anos de história e tradições, e ideal para quem procura tranquilidade e contacto com a natureza. Procuramos que todos os nossos hóspedes se sintam em casa, num ambiente acolhedor, com um serviço personalizado, que possa servir de ponto de partida para explorarem a nossa linda ilha de São Miguel!”

O hotel é “um pequeno retiro” perto da cidade de Ponta Delgada, com muito boas acessibilidades para qualquer ponto da ilha e que permite que ao final do dia voltem sempre a casa para aproveitar as últimas horas a relaxar ou a desfrutar das iguarias de um dos restaurantes.

Joana Damião Melo abriu durante a pandemia mas crê que no segundo ano já conseguiu gerir o negócio com mais normalidade e com resultados ainda melhores. “A procura pelo destino Açores é crescente e a procura pelo nosso tipo de produto também, por isso temos vindo ano após ano a crescer tanto ao nível da ocupação como de preço médio”, afirma a empresária.

“O maior desafio tem sido a falta de mão de obra e a falta de mão de obra especializada, que são dois desafios diferentes, mas que juntos formam um grande desafio! Para a falta de mão de obra especializada, temos apostado na formação on-the-job, e para a falta de mão de obra estamos a desenvolver esforços, mas que só trarão benefícios reais e concretos no próximo ano”, concluiu a ex-emigrante que voltou à terra natal fazer renascer um projeto familiar.