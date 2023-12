Quo vadis Iniciativa Liberal?

A Iniciativa Liberal nasceu diferente. Disruptiva, agregadora, destemida, com propostas absolutamente revolucionárias no panorama político nacional. Vinha para fazer diferente.

Existia uma magia inexplicável nos eventos da IL. Cheio de pessoas que pensavam diferente, o que levava a debates intermináveis que nos obrigavam a pensar e tantas outras vezes a recuar. Hoje isso já não existe mais.

Hoje a lógica de seguidismo prevalece em detrimento do mérito (blasfémia num Partido Liberal). Acabámos a defender propostas com taxas marginais de 48% no IRS, acabámos a ir na cantiga das teorias de género quando a Iniciativa Liberal no seu manifesto fundador afirmava rejeitar engenharias sociais, e vemos um actual Presidente disponível para divulgar nomes de possíveis futuros deputados, antes de serem aprovados pelo Conselho Nacional.

A Iniciativa Liberal só poderá aspirar a ser novamente o partido que já foi, quando muitos dos actores actuais deixarem de ter responsabilidades executivas dentro do partido.

Cristiano Santos