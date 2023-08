Quim Barreiros animou Festa do Emigrante em Freixianda

No passado dia 10 de agosto, a vila de Freixianda, em Ourém, voltou a ficar repleta de público para a 7.ª Festa do Emigrante.

O evento anual de homenagem e boas vindas à comunidade emigrante da região foi, sobretudo, marcado por artesanato e gastronomia, bem como pela participação de Quim Barreiros. Para além do nome sonante, a festa contou com atuações do Grupo PA3 e do Dj Pedro Silva. O momento simbólico resultou da parceria entre o Município de Ourém e a Liga de Amigos da Secção de Bombeiros da Freixianda, com apoio da União de Freguesias da vila, Ribeira do Fárrio e Formigais. As receitas geradas com esta iniciativa destinam-se à secção local dos BV Ourém.

Ajudaram a colocar de pé este evento para que os bombeiros ficassem disponíveis muitos particulares e algumas instituições, entre elas os Escuteiros da Ribeira do Fárrio , o Rancho de S. Jorge , a Sicotrilhos e a Vilaventura.

A 8.ª Festa do Emigrante regressa no dia 8 de Agosto de 2024 e promete trazer à Freixianda , a Ourém e à região mais um nome sonante da música popular portuguesa.