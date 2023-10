Queres estudar em Portugal? Este evento é para ti

O Salon Partir Étudier à L’Étranger da associação de jovens lusófonos e lusodescendentes Cap Magellan chega já no próximo fim de semana, para dar orientação a todos os estudantes que procuram dar continuação aos estudos em Portugal ou fora de França.

Nos dias 7 e 8 de outubro, a associação Cap Magellan regressa com o Salon Partir Étudier à L’Étranger: evento destinado a todos os estudantes em França interessados em ir estudar em Portugal ou no estrangeiro, inserido no âmbito do Salon Étudiant Paris 2023.

Quer sejam estudantes do ensino secundário ou superior à procura de orientação ou de uma experiência internacional após terem iniciado os seus estudos em França, quer sejam pais ou professores que pretendem guiar jovens nas suas escolhas profissionais, o evento promete reunir os mais variados parceiros que oferecerão apoio relacionado com questões essenciais na hora de tomar a decisão de ir estudar no estrangeiro, com enfoque nos estudos em Portugal.

Na sexta-feira, dia 6 de outubro, acontecerá ainda uma conferência digital subordinada ao tema “Os teus estudos em Portugal”, que precederá o evento, permitindo a participação de todos os interessados, mesmo à distância.

Organizada pela Cap Magellan e pela Universidade de Trás-dos-Montes e Alto Douro (UTAD), a conferência totalmente online será uma oportunidade de divulgação das mais-valias da frequência do ensino superior em Portugal, assim como especificidades de diferentes formas de acesso.

Entre estas estão a cota de 7%, um contingente reservado a filhos de emigrantes que representa 7% do total das vagas nacionais de acesso ao ensino superior (cerca de 3.500 vagas por ano), e a dupla titulação, um acordo de cooperação internacional que permite aos estudantes fazerem acordos de cooperação com instituições estrangeiras.

A cerimónia de inauguração oficial do salão acontecerá às 11h00 de sábado e contará com a presença da secretária geral da Cap Magellan, Alexandra Rosa, o embaixador de Portugal em França, José Augusto Duarte, o diretor-geral do ensino superior português (DGES), Joaquim Mourato, e com a deputada pelo círculo Europa, Nathalie de Oliveira.

Para além da presença da equipa da Cap Magellan e vários parceiros do ensino superior português, outros países estarão representados no salão, tais como o Reino Unido, com o British Council, a Brand Scotland, universidades da Escócia, o Study in Wales e o IELTS; a Espanha, com o Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) e o ICEX España Exportación e Inversiones; a Alemanha, com o Serviço Alemão de Intercambio Académico (DAAD); ou mesmo o Canadá, com representantes da sua embaixada em Paris.

Na segunda-feira, dia 9 de outubro, haverão ainda duas sessões complementares deste evento na presença de representantes da UTAD. Para esse dia, a agenda prevê uma visita à start-up Paris Biotech Santé, com início às 10h00, e ainda um programa de sessões informativas com as turmas de português do Lycée international Honoré de Balzac, a partir das 14h00.

Fundada em Paris em 1991, a Cap Magellan é a maior associação de jovens lusófonos e lusodescendentes em França, trabalhando para a promoção da língua portuguesa e cultura lusófona. Nos últimos anos, a associação tem-se envolvido em várias campanhas de promoção do ensino superior português junto de jovens de origem portuguesa e emigrantes portugueses em França.

O salão ocorrerá no sábado e no domingo, entre as 10h00 e as 18h00 no Pavilhão 3.2 da Place de la Porte de Versailles, em Paris, e a conferência digital terá lugar no dia 6, sexta-feira, às 19h00. A entrada em ambos os eventos é gratuita, com inscrição obrigatória que poderá ser efetuada através desta ligação.