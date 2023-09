Quer investir em imobiliário? Passe pelo Salon du Portugal em Paris

O Salon du Portugal vai reunir diversos ‘players’ estratégicos do imobiliário e investimento portugueses, este fim de semana, em Paris. O objetivo é dar a conhecer o melhor de Portugal e ajudar na orientação de quem quer apostar na construção dos seus projetos de vida ou profissionais no país.

De 22 a 24 de setembro, a 10ª edição do Salon du Portugal, iniciativa da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa (CCIFP), vai trazer o melhor de Portugal e das regiões portuguesas, a quem pretende investir no país.

Esta será uma mostra em torno do melhor dos setores do imobiliário e do investimento portugueses, com o intuito de dar a conhecer aos seus visitantes as diversas oportunidades e vantagens que Portugal oferece para para a construção dos seus projetos de vida: seja a nível pessoal, profissional, para morar ou investir.

Segundo um estudo realizado pela Opinion Way, em junho deste ano, as mais variadas regiões de Portugal continuam a atrair cada vez mais famílias a escolherem o país para viver, assim como investidores e instituições económicas ou culturais, estando mais por mais um ano entre os 10 países “Melhores para Investir” em 2023.

Nesta 10ª edição, o Salon du Portugal em Paris quer homenagear as suas regiões, tendo representados vários territórios portugueses para além do trio “Lisboa, Porto, Algarve”, como o Norte e o Centro.

É neste sentido que o evento oferece três dias de encontros com ‘players’ do mercado, representantes do que considera serem três setores-chave para uma instalação bem-sucedida no país: imobiliário; legislação e tributação, e territorial.

Mais de 20 especialistas imobiliários estarão presentes, orientando os interessados na assimilação da realidade territorial portuguesa e descoberta das mais valias da cada região, ou mesmo na procura por um imóvel correspondente às diferentes necessidades dos visitantes.

Na área da legislação e tributação, cerca de quinze profissionais bilíngues, advogados, contadores e tributaristas estarão disponíveis para oferecer orientação nos seus esforços administrativos a todos os visitantes, investidores e empreendedores.

Os vários agentes presentes estarão disponíveis para ajudar na orientação dos visitantes na procura pelo lugar ideal para construir os seus projetos, sejam eles estabelecer-se, comprar uma segunda habitação, investimento ou oportunidades de negócio

Este é um evento de iniciativa da CCIFP, agora responsável pelas relações institucionais, apoiada pela entidade Salon du Portugal, desde 2019. A sala conta com o apoio doe parceiros históricos como a Feira Internacional de Lisboa, membro da Fundação AIP, que tem como missão promover o desenvolvimento das empresas e da economia portuguesa.

A participação é gratuita e aberta a todos os visitantes, mediante inscrição no site do “Salon du Portugal”. O evento ocorrerá já entre a próxima sexta-feira e domingo, dias 22 e 24 de setembro, no Hall A, do Espace Champerret, em Paris.