Quer aprender as artes e ofícios do Alentejo?

Março traz a primeira edição das Imersões Artes & Ofícios, oficinas de alguns dias em que os participantes aprendem uma técnica artesanal à sua escolha, no seu território de origem, que se estreia no Alentejo com seis edições até julho.

Promovidos pela Spira, empresa de revitalização patrimonial que organiza também, em Setembro, a segunda edição da Bienal Artes & Ofícios | Novo Design, as Imersões Artes & Ofícios são experiências de dois a seis dias focadas no saber-fazer, nas manualidades e nos materiais originários e trabalhados no Alentejo, orientadas por profissionais de cada técnica.

Nesta experiência para um fim-de-semana, fim-de-semana prolongado ou semana inteira, os participantes são acompanhados diariamente por um artesão, desfrutam de formação, actividades complementares pela região e de tempo para reconexão. Para os interessados, é possível a estadia na Casa Spira (Vila Nova da Baronia, Alvito).

As inscrições nas Imersões Artes & Ofícios podem ser realizadas no site lab.spira.pt

As Imersões Artes & Ofícios arrancam com a Oficina de Colheres de Madeira, entre 1 e 3 de março, com André Panoias, da oficina do Mal Barbado.

Já dizia o rifão: “Quem não tem que fazer, faz colheres”. Nesta Imersão de dois dias, os participantes aprendem a entalhar um dos utensílios mais comummente criados pelos pastores alentejanos, procurando o mesmo gesto intuitivo e livre na produção de uma colher. Após estabelecida a forma geral do objecto, os participantes aprendem a decorá-lo criando desenhos com base nas geometrias e padrões que, ao longo dos séculos, figuraram os cabos destas colheres pastoris.

O programa detalhado da Oficina de Colheres de Madeira pode ser consultado aqui.