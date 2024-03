Quem vive no Reino Unido vai pagar menos Segurança Social

O Governo britânico vai reduzir em dois pontos percentuais as contribuições dos trabalhadores para a Segurança Social, de 10% para 8%, anunciou esta quarta-feira o executivo ao apresentar o orçamento para este ano fiscal, o último antes das eleições gerais.

A redução das contribuições para a Segurança Social é a medida emblemática com que o Governo de Rishi Sunak pretende aumentar o poder de compra das famílias, numa economia britânica que se encontra em recessão técnica.

“Impostos mais baixos significam mais crescimento”, disse hoje o ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt, ao apresentar as contas na Câmara dos Comuns.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido vai crescer 0,8% este ano, contra 0,1% em 2023 e 1,9% em 2025, segundo previsões divulgadas também hoje por Hunt.

Com base nos cálculos do Gabinete de Responsabilidade Orçamental (OBR), que supervisiona as finanças públicas, Jeremy Hunt indicou também no Parlamento que a inflação, atualmente em 4%, ficará “dentro de alguns meses” abaixo do objetivo oficial do Banco de Inglaterra de 2%.

Em 22 de novembro, o OBR tinha previsto que a economia britânica cresceria 0,7% em 2024, 1,4% em 2025, 1,9% em 2026 e 2% em 2027.