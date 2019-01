Quem foi o melhor português do Dakar?

O motard Paulo Gonçalves (Honda) foi o melhor português na primeira etapa do Rali Dakar de todo o terreno, ao terminar em 11.º lugar a ligação entre Lima e Pisco, no Peru, com 84 quilómetros cronometrados.

O piloto de Esposende, que sofreu uma intervenção cirúrgica há exatamente um mês para retirar o baço, perdeu 6.41 minutos para o vencedor, o espanhol Joan Barreda, seu companheiro de equipa na Honda.

“A especial hoje correu muito bem. Estou muito satisfeito por ter terminado sem nenhum problema. Não tive dores, mas tive falta de ritmo. Fui com muitas cautelas, o que fez com que perdesse algum tempo. Para já, o objetivo não é o resultado, mas ir ganhando ritmo e confiança e não prejudicar a minha lesão. Tentarei chegar cada dia, fazendo o menor número de erros possível e ir melhorando”, disse Paulo Gonçalves à agência Lusa.

Já o seu companheiro de equipa avisava para os perigos que se avizinham.

“É divertido, mas pode ser perigoso, pelo que é preciso ter alguma calma”, comentou o espanhol vencedor do dia nas motas, que terminou com 1.34 minutos de vantagem sobre o chileno Pablo Quintanilha (Husqvarna) e 2.52 minutos sobre o norte-americano Ricky Brabec (Honda).

Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) foi o 23.º, a 10.14 minutos de Barreda, que terminou esta primeira especial em 57.36 minutos.

Mário Patrão, com uma KTM oficial, foi 36.º, cedendo 17.13 minutos para o vencedor desta primeira etapa, que teve um total de 331 quilómetros, ligações incluídas.

O campeão nacional de todo o terreno, António Maio (Yamaha), foi o 40.º mais rápido, a 18 minutos do primeiro, logo seguido do luso-alemão Sebastian Bühler (Yamaha), que gastou apenas mais três segundos do que o alentejano.

David Megre (KTM), a 19.14 minutos, foi o 44.º enquanto Fausto Mota (Yamaha), que há vários anos está radicado em Espanha, foi 62.º, a 24.38 minutos do vencedor. Miguel Caetano (KTM) ficou a 41.25 minutos, no 98.º lugar, com o emigrante na Suíça Hugo Lopes (KTM) a encerrar a classificação das duas rodas, no 135.º posto, com 1:48.35 horas de atraso.

Nota ainda para o 113.º lugar do italiano Nicola Dutto, um piloto paraplégico que compete numa KTM adaptada.

O argentino Nicolas Cavigliasso (Yamaha) foi o mais rápido do dia.

Nos automóveis, a vitória sorriu ao catari Nassar Al-Attiyah (Toyota), que voltou a começar bem nas dunas peruanas, vencendo a primeira especial com 1.59 minutos de vantagem para o espanhol Carlos Sainz (MINI) e dois minutos para o polaco Jakub Przygonski (MINI).

O francês Sébastien Loeb (Peugeot 2008 DKR) foi um dos favoritos que mais tempo perdeu, cedendo 6.07 minutos nos 84 quilómetros, terminando em 13.º. Já o português Filipe Palmeiro, que navega o chileno Boris Garafulic (MINI), foi 16.º, a 6.47 minutos.

A 41.ª edição do Rali Dakar de todo-o-terreno arrancou em Lima, no Peru, e decorre até ao dia 17. Pela primeira vez, a totalidade da prova desenrola-se no mesmo país, num percurso com três mil quilómetros cronometrados, 70% dos quais em areia.