Quem é o jogador português mais valioso?

O avançado francês Kylian Mbappé é, atualmente, o jogador com maior valor de mercado, numa lista em que Bernardo Silva aparece como o melhor português, de acordo com a última publicação do “Observatório do Futebol”.

Segundo o organismo, Mbappé, jogador do Paris Saint-Germain e campeão mundial pela França em 2018, tem um valor de mercado de 218,5 milhões de euros, pouco mais que o inglês Harry Kane, do Tottenham, que aparece no segundo posto, com 200,3 ME. O brasileiro Neymar, também do Paris Saint-Germain, fecha o top-3, valendo 197,1 ME.

A lista dos 100 jogadores mais valiosos, que atuam nas cinco principais ligas europeias (Espanha, Inglaterra, Itália, França e Alemanha), inclui cinco portugueses, com Bernardo Silva, do Manchester City, a aparecer no 16.º lugar, com um valor de mercado de 133,2 ME

Leia mais em Jornal de Notícias

Veja os motivos para a valorização estonteante de Bernardo Silva, na compilação abaixo: