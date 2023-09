Quatro filmes com assinatura portuguesa no festival de Toronto

Quatro coproduções portuguesas foram selecionadas para o TIFF – o Festival de Cinema de Toronto, que acaba de começar no Canadá.

“Pedágio”, a segunda longa-metragem de Carolina Markowicz, coproduzida pela O Som e a Fúria, que conta com a participação do ator português Isac Graça, compete na secção Centrepiece.

Ainda nesta secção estão: “City of Wind” (na foto acima), de Lkhagvadulam Purev-Ochir, com direção de fotografia de Vasco Viana, música de Vasco Mendonça e coprodução da Uma Pedra no Sapato e “They shot the piano player”, de Fernando Trueba e Javier Mariscal, coproduzido pela Animanostra Portugal.

“O Corno”, de Jaione Camborda, que foi filmado em Portugal e é uma coprodução entre Espanha, Bélgica e a portuguesa Bando à Parte, compete na secção Platform, destinada a abordagens arrojadas na realização.