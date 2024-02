Quarta-feira de Cinzas é também Dia dos Namorados

O fluxo das marés do mar provocado pela Lua é semelhante ao da tristeza e da alegria na psique humana, na consequência do fluxo do amor. A amplitude das marés e dos estados de alma assemelham-se à gravidade do amor.

O amor activa todos os mecanismos de sentimentos positivos no cérebro e na alma e, assim, mesmo em situações escuras, se passa a ver o mundo com óculos cor-de-rosa. A paixão amorosa entusiasma e melhora tudo. Com ela até os inclinados ao pessimismo sentem mais momentos soalheiros e nesgas de sol na própria vida.

Este ano o Dia dos Namorados e a Quarta-feira de Cinzas celebram-se no mesmo dia; a coincidência até poderia parecer ser uma contradição, mas pode tornar-se numa indicação de que a vida é feita de noite e dia e ao mesmo tempo um apelo a pessimistas e optimistas a darem-se as mãos numa dança de vida. No ritmo da alegria e da tristeza sobrevive a música do amor que tudo sustenta. No crucificado e no ressuscitado se junta a vida completa.

De acordo com uma pesquisa da Bitkom na Alemanha, 59% dos interrogados acham mais fácil flertar na Internet do que na vida real! E em França, segundo a HNA, a proporção de jovens adultos que se abstêm de sexo aumentou desde 2006 de 5% para 28% até agora; e isto porque os de agora preferem ver séries da Netflix.

Para cada vez mais pessoas, a Internet está a tornar-se um mundo substituto. Isso reduz as aptidões sociais e a verdadeira relação pessoal. De facto, o que realmente conta é a verdadeira proximidade humana. Mas, às vezes, esta oportunidade falta e situações de vida também têm em conta uma loucura normal da existência.

A busca pelo sentido real da existência continua válida e a Quarta-feira de Cinzas indica o sentido!

António CD Justo