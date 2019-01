Qual a nossa complementaridade enquanto casal?

Cada casal tem o seu currículo conjugal.

Mas o que é isto do currículo conjugal?

O currículo conjugal é o conjunto de conhecimentos, aptidões, formação e experiência conjugal que o casal foi adquirindo desde o dia do seu casamento.

Convém salientar que não é o número de anos de casamento nem o número de filhos fruto do casamento que nos indicam a qualidade do currículo conjugal.

Na avaliação que faço em contexto de consultório consigo mesmo perceber qual o sector em que o casal se tornou especialista e quais as oportunidades considerando as tendências concretas que o circundam que o casal tem no seu dia a dia à disposição para alcançar uma maior satisfação conjugal.

Neste currículo conjugal é de extrema importância o casal saber realçar a complementaridade única dos talentos de cada cônjuge.