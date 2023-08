PSG vence com golos de Mbappé e Asensio

O campeão Paris Saint-Germain venceu por 3-1 o ‘vice’ Lens, com o regressado à titularidade Kylian Mbappé a contribuir com dois golos para a primeira vitória dos parisienses na liga francesa de futebol.

O PSG entrou atípico na nova época, com dois empates, a acusar as saídas do argentino Lionel Messi e do brasileiro Neymar, mas com Kylian Mbappé, de regresso ao onze titular, não sentiu dificuldades em vencer o ‘vice’ Lens, por 3-1.

Os golos do PSG, com Vitinha a titular e Danilo Pereira a entrar aos 83 minutos, foram marcados pelo espanhol ex-Real Madrid Marco Asensio, aos 45 minutos, e Kylian Mbappé, aos 52 e 90. O guineense Morgan Guilavogui, aos 90+5 minutos, marcou para o Lens, que contou com o português David Costa como suplente utilizado.

O campeão gaulês ascendeu ao quarto lugar da liga, com cinco pontos, a dois dos lideres Mónaco e Marselha, enquanto o Lens segue, à condição, na 15.ª posição, com um ponto, ao alcance do Metz (16.º), Lyon (17.º) e Clermont (18.º).

O Marselha venceu no estádio Vélodrome por 2-0 o Brest, que somava por vitórias os dois jogos realizados, com golos do congolês ex-FC Porto Chancel Mbemba (1-0), aos quatro minutos, e do senegalês Ismaila Sarr (2-0), aos 65.

O português Vitinha saiu do banco do Marselha aos 65 minutos, enquanto o compatriota Mathias Pereira Lage saiu do do Brest, aos 74.

Afastado da qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões há 10 dias pelos gregos do Panathinaikos, que têm como adversário o Sporting de Braga, o Marselha redimiu-se parcialmente frente ao seu público do desaire europeu.

A formação marselhesa ascendeu à liderança repartida com o Mónaco, ambos com sete pontos, enquanto o Brest caiu para segundo, com seis, mas à condição dos resultados dos jogos de Rennes, Montpellier, Lille e Toulouse, todos com quatro pontos e menos um jogo.