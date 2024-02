PS: queremos aprofundar o que foi feito

“Todos querem bater no PS”, afirmou Paulo Pisco, atual deputado socialista eleito pelo Círculo da Europa que é de novo candidato à renovação do mandato, sendo o cabeça de lista do seu partido. O parlamentar lamentava, durante o debate organizado pelo BOM DIA, a postura dos partidos da oposição que “apresentam propostas irrealistas, como é o caso do Chega”.

Pisco não tem dúvidas de que há muito “caminho a percorrer”, no sentido do “aprofundamento do que foi feito”, mas para o candidato do PS, o seu partido defende e aborda “questões concretas”.

No que respeita ao ensino de português no estrangeiro, Paulo Pisco não tem nenhuma dúvida sobre a abolição da propina que considera “lógica”, uma opção que tem a ver com o facto de o seu partido “conhecer as comunidades como ninguém”.

Paulo Pisco listou as realizações dos governos socialistas: “renovamos as tabelas salariais dos consulados para as adapatar à realidade dos países, lançámos o Programa Regressar e o PNAID (Programa Nacional de Apoio ao Investidor da Diáspora) e conseguimos o acesso dos orgãos de comunicação da diáspora à publicidade institucional”. O cabeça de lista do PS na Europa insiste ainda na grande evolução que foi a nova legislação relativa ao Conselho das Comunidades Portuguesas, sobretudo no que respeita à necessidade existirem listas paritárias. “Recordo que temos 24 mulheres no novo CCP, em vez das anteriores nove”, defendeu.

Entre as prioridades para um futuro mandato, Paulo Pisco destaca a elaboração do Plano Estratégico para a Diáspora “que envolverá vários atores das comunidades, incluindo o CCP”, mas também continuar a aumentar a capacidade de atendimento consular.

Por fim, Pisco insiste na necessidade de continuar o Programa Regressar reforçando através de diversos benefícios, “incluindo fiscais”, e incentivar também a frequência do ensino superior português por parte de estudantes lusodescendentes.

O PS quer ainda criar um Museu Nacional da Diáspora.

MPT.A, JPP, PCTP/MRPP e PAN foram convidados mas não participaram em nenhum dos dois debates.