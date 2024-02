Ontem acordei com muito frio e, ao consultar o meu saldo bancário no aplicativo do celular, notei que a minha aposentadoria não havia sido depositada. Considerando o dígito final do meu benefício, ele deveria estar na minha conta há dois dias.

Deixei pra ir ao banco hoje e ver o que havia acontecido.

Hoje acordei ainda tiritando de frio, tanto frio que parecia ter dormido numa câmara de gelo. Mas assim mesmo fui ao banco, me arrastando, todo encapotado. As pessoas me olhavam de um jeito estranho e atravessavam pro outro lado da rua.

Na agência, beirando o meio-dia, o segurança se afastou da porta tão afoitamente que quase caiu pra me deixar entrar. E a gerente, que me conhece há bastante tempo, me pareceu se assustar ao me ver. Quando lhe estendi a mão, ela arregalou os olhos e se recusou a me cumprimentar. Não entendi, mas nada perguntei. Não gosto de me intrometer na vida alheia, a menos que a pessoa me peça ajuda. Apesar de tudo, ela me atendeu muito atenciosamente (me pareceu que com mais pavor do que com atenção), me ofereceu um café e, gaguejando, me orientou a realizar a prova de vida diretamente no caixa eletrônico lá fora.

Fiz todo o processo, usando a biometria cadastrada e digitando todos os dados que o sistema ia pedindo.

Pra minha surpresa, ao final do processo, o sistema me deu como morto na telinha do caixa eletrônico.

Ao me virar pra entrar na agência e chamar a gerente, as portas estavam fechadas, as luzes apagadas e não vi ninguém, nenhuma vivalma lá dentro. Será que agora os bancos estão fechando pro almoço?

Voltei pra casa, com os transeuntes me evitando, correndo, atravessando para o outro lado da rua e fazendo o sinal da cruz. Acho que tá todo mundo ficando louco.

Menos eu, por enquanto.

Não acreditam?

Pois vejam a prova na foto que tirei do caixa eletrônico.

Um abraço com carinho, mas — me desculpem, desta vez, um abraço um tanto gelado. Estou com um baita frio!

Remisson Aniceto