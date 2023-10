Projeto GoGreen trouxe municípios portugueses à Bélgica

A ASPEA esteve presente num curso de formação sobre mobilidade e energia, na cidade de Zoersel, na Bélgica, no âmbito do projeto GoGreen, que decorreu, entre os dias 3 e 6 de outubro.

A delegação da ASPEA, representada por Ana Carolina Ferreira da Câmara Municipal de Mafra, Cátia Poiseiro da Câmara Municipal de Tomar, Isis Torales gestora de projetos da ASPEA, e Paula Pereira da Câmara Municipal de Satão participou em várias atividades no decorrer dos quatro dias do encontro.

Integrado no programa de formação, o grupo teve a oportunidade de participar em diferentes atividade relacionadas com o tema de mobilidade e energia incluindo um passeio de bicicleta pela cidade de Zoersel, um passeio de autocarro de Zoersel a Antuérpia, uma visita às instalações da AGFA-Gevaert N.V. (Society for Aniline Production), uma visita técnica para conhecer o Projeto de cobertura verde dos edifícios do Racine Pakt de Antwerpen, uma apresentação sobre Mobility from town to city para conhecer The Flanders strategy, um passeio cultural ao Antwerp City Brewery no De Koninck.

O programa incluiu, ainda, um momento dedicado à apresentações dos projetos que cada organização desenvolve consideradas boas práticas em matéria de transporte e energia, uma apresentação sobre Economia Circular em novos edifícios com o Atelier Noest – Architects for a sustainable future, uma dinâmica de grupo sobre a criação de iniciativas nas temáticas de mobilidade e energia, uma visita ao Center for Sustainability and Innovation no construction Kamp C, entre outros.

De uma forma geral, o encontro e as visitas aos projetos e iniciativas locais da região de Flanders (Zoersel, Antuérpia e Westerlo) e as diversas dinâmicas de grupo e trocas de experiências, permitiram conhecer propostas e novas ideia a partir das realidades das diferentes pessoas expositoras e participantes, sendo uma experiência muito enriquecedora para todas as pessoas envolvidas, tanto a nível pessoal, quanto a nível profissional/institucional.

Joaquim Ramos Pinto, Presidente da ASPEA, refere que o projeto “GoGreen – Local Action for the EU Green Deal”, cofinanciado pelo programa Erasmus+, visa capacitar decisores e técnicos, a nível da governação local, para a implementação do Pacto Ecológico Europeu e, para além dos cursos de formação, serão produzidos dois guias de apoio à transição para uma economia limpa e circular, assim como disponibilização de uma plataforma de co-aprendizagem, que visa criar uma rede de embaixadores de “ação local verde”, capazes de implementar e replicar os seus conhecimentos nas suas regiões.

Sobre o GoGreen

Com a duração de três anos, este é um projeto de partilha de conhecimentos e de modos de atuação para a transição ecológica e pretende ser uma “referência nacional e internacional” ao nível de políticas locais de sustentabilidade ambiental.

Desta forma, o consórcio promove cursos de formação sobre temas relevantes na gestão autárquica para o Ambiente, como água, resíduos, ordenamento do território, proteção da biodiversidade, Educação Ambiental e Participação Social.

Como resultados do projeto, esperam-se, ainda, uma plataforma colaborativa e de apoio à decisão, uma coleção de boas práticas ambientais ilustrada com casos concretos de toda a Europa e um manual de apoio à procura de financiamentos.

O projeto GoGreen conta com a participação de seis entidades parceiras, destas, três são municípios: Lousada (Portugal), Zoersel (Bélgica) e Soto del Real (Espanha); duas organizações não-governamentais na área ambiental: a Associação Portuguesa de Educação Ambiental – ASPEA (Portugal) e a Leave no Trace (Irlanda); e um centro de investigação: Synthesis (Chipre).