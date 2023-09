Programa Regressar em Londres e Manchester

Ainda não conhece o Programa Regressar? Quer saber tudo sobre as oportunidades que esta iniciativa propõe? Se vive no Reino Unido tem a possibilidade de ficar a saber tudo sobre este programa.

No Consulado em Manchester esta quinta-feira, pode marcar uma sessão de atendimento personalizado presencialmente (com inscrição prévia: *protected email* ), ou por telefone (envie o seu telefone/ WhatsApp e vão ligar-lhe à hora combinada ou ainda por Teams (envie um e-mail e receberá um link personalizado).

Sexta-feira, dia 22 de setembro, a equipa do Programa Regressar, liderada por José Albano, está em Londres para atendimento no Consulado a partir das 14:30, seguindo-se, às 18 horas, uma sessão de esclarecimento na Embaixada de Portugal na capital inglesa.

No dia 23, sábado, às 10 horas, o Programa Regressar vai contactar diretamente os empresários de Little Portugal para lhes dar a conhecer a iniciativa e responder a questões. José Albano fará um balanço desta ação, em direto, no BOM DIA, no sábado à tarde.