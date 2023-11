Programa Regressar apoia turismo no interior de Portugal

Novo mecanismo de incentivo à captação de talento para Portugal apoiará em 25% quem decidir investir em turismo no interior do país, anunciou esta sexta-feira o Programa Regressar.

Este é um incentivo atribuído pelo Turismo de Portugal, I.P. que concederá um apoio financeiro adicional de 25% a quem pretenda desenvolver uma atividade laboral ou empresarial em serviços do âmbito do Turismo em territórios do interior de Portugal.

Com novo apoio da Secretaria de Estado do Turismo, Comércio e Serviços e da Secretaria de Estado do Trabalho, estes órgãos juntam sinergias para captação de talentos para o interior, reforçando o programa de apoio aos emigrantes, descendentes e familiares cujo objetivo é a criação de melhores condições e oportunidades de regresso a Portugal.

Saiba mais sobre a nova medida e o programa Regressar aqui.