Professores de português no estrangeiro debatem a digitalização

O 8.º Encontro da Rede de Ensino Português no Estrangeiro (EPE), dedicado ao tema “Digitalização EPE”, terá lugar esta segunda-feira, 24 de julho de 2023, a partir das 9h30, no Auditório 2 da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

O encontro realiza-se presencialmente sendo igualmente transmitido online, através do Youtube do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, intervém na sessão de abertura, onde também participará o Administrador da Fundação Calouste Gulbenkian, Guilherme d’Oliveira Martins. O encerramento está a cargo do Secretário de Estado da Educação, António de Oliveira Leite, e da Presidente do Camões, I.P., Ana Fernandes.

O Encontro contará igualmente com intervenções de Detmar Meurers, professor na Universidade de Tübingen, Alemanha, sobre o tema “Em que contextos as ferramentas digitais e os métodos de Inteligência Artificial oferecem verdadeiro valor adicional para o ensino das línguas?”; de Patrick Rebuschat e da sua equipa de trabalho relativamente ao “Projeto de implementação de inteligência artificial na plataforma “Ler em Rede”; e de Rui Grilo, Diretor do Setor de Educação da Microsoft para a Europa Ocidental com o tópico “Reimaginar a Educação: tendências de mudança”.

Seguindo a metodologia de encontros anteriores, proceder-se-á ao balanço da implementação do projeto de Digitalização EPE, integrado no Plano de Recuperação e Resiliência, bem como à partilha de projetos e de reflexões neste domínio desenvolvidos por docentes da rede, que constituem propostas de boas práticas. Serão ainda alvo de análise os desafios da digitalização para o mercado editorial.

A rede EPE integra 324 docentes que apoiam o ensino e a aprendizagem da língua e da cultura portuguesas a jovens que frequentam o ensino básico e secundário, bem como 53 leitores que exercem funções em universidades no estrangeiro. Em termos globais, a intervenção do Camões, I.P. estende-se a 76 países através desta sua rede direta de docência, a que acrescem mais de 346 protocolos assinados com associações e instituições de ensino básico, secundário e superior estrangeiras, pelos quais se concretiza o apoio à criação de escolas associadas do Camões, I.P., à contratação de docentes por parte de universidades estrangeiras e à criação de Centros de Língua Portuguesa e de Cátedras Camões.

Mais informação sobre os oradores

Detmar Meurers é Professor Catedrático em Linguística Computacional na Universidade de Tübingen, Alemanha, e integra a direção da LEAD Graduate School and Research Network na mesma universidade. Integra também o concelho consultivo do Consórcio de Reflexão para o Português Língua não Materna e Língua de Herança (Heritage Language 2 Consortium, HL2C), uma parceria estratégica internacional que promove o estudo e o ensino do português em contextos multilingues.

Na qualidade de coordenador do prestigiado grupo ICALL-Research.com, centra o seu trabalho pioneiro em sistemas inteligentes de aprendizagem de língua assistida por computador e na utilização de métodos de linguística computacional para apoiar a educação e o ensino. Tem um vasto leque de publicações sobre sistemas de tutoria inteligentes para o ensino de línguas, avaliação automática de respostas rápidas, análise automática de corpora de aprendentes, aplicações de enriquecimento e desenvolvimento de input para aprendentes e avaliação empírica de ferramentas de ICALL (intelligent computer-assisted language learning) em contextos escolares autênticos.

Patrick Rebuschat é professor de Linguística e Ciência Cognitiva na Universidade de Lancaster e Distinguished International Professor na LEAD Graduate School, Universidade de Tübingen. Dirige a Cátedra Camões em Multilinguismo e Diversidade na Universidade de Lancaster e o Heritage Language 2 Consortium (HL2C), uma parceria estratégica que promove o estudo do português em contextos multilingues. É um especialista em bilinguismo e aquisição de língua segunda, com um extenso histórico de publicações em jornais de referência internacionais.

Amália Mendes é Professora Associada da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde leciona Análise do Discurso e Linguística de Corpus, e investigadora do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa (CLUL). Os seus principais interesses de investigação são linguística de corpus, marcadores discursivos e relações discursivas, e recursos aplicados ao português como língua de herança e língua segunda. É coordenadora do Corpus de Referência do Português Contemporâneo, e foi uma das diretoras executivas da infraestrutura PORTULAN CLARIN.

Soroosh Akef começou a ensinar inglês como língua estrangeira em 2012 e, após obter seu B.A. em língua e literatura inglesa, fez o mestrado em linguística computacional pela Sharif University of Technology. Atualmente, está a fazer o seu doutoramento na Universidade de Lisboa, onde trabalha na intersecção entre linguística computacional e aquisição de língua segunda, construindo uma ferramenta inteligente para promover a aquisição do português como língua de herança.

Rui Grilo ingressou na Microsoft no final de 2009 para dirigir o negócio de educação na subsidiária portuguesa. Em 2013 transitou para a estrutura europeia da empresa, como Education Solutions Specialist, onde assumiu este ano a direção do setor da educação. Doutorado em mudança organizacional em 2005 pela Universidade de Hertfordshire, no Reino Unido, a sua carreira profissional tem-se desenvolvido em empresas de relevo nos setores das telecomunicações e tecnologias da informação. Rui Grilo licenciou-se em gestão de empresas na Universidade de Évora em 1997.

Sobre o projeto “Digitalização EPE”

O projeto “Digitalização EPE” representa uma forte aposta na transição digital do Ensino Português no Estrangeiro, promovendo o desenvolvimento de um ecossistema educativo digital de conteúdos, ferramentas, serviços, plataformas digitais e equipamentos, que permitirá acelerar os processos pedagógicos, didáticos, capacitando docentes e discentes para novas formas de ensino colaborativo e digital, quer em modelos presenciais, online ou híbridos. Como operacionalizar nos programas EPE estas competências, de modo progressivo, é uma reflexão para que este Encontro pretende contribuir, partindo da problematização para um exercício reflexivo partilhado com os docentes, enquadrado por boas práticas.