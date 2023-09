Professora Helena Freitas representa Portugal na UNESCO

Helena Freitas, professora do Departamento de Ciências da Vida (DCV) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), foi nomeada como representante nacional do programa Man and the Biosphere (MAB) da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

“É com grande entusiasmo que representarei Portugal no Conselho Coordenador Internacional do Programa MAB (UNESCO) por nomeação do ministro do Ambiente e da Ação Climática. Esta é uma oportunidade para acompanhar e participar no desenvolvimento futuro do programa ‘O Homem e a Biosfera'”, afirma Helena Freitas.

“A conservação dos valores naturais em harmonia com as atividades humanas, tendo em vista a prosperidade e bem-estar das pessoas e das comunidades, é o desígnio que levou a que mais de 190 países incumbissem a UNESCO de criar e promover este programa, conhecido por programa MAB, há exatamente 50 anos. Uma decisão histórica e visionária da UNESCO, afirmando uma estratégia de desenvolvimento pioneira na senda de uma sustentabilidade planetária”, assegura a bióloga.

De acordo com a docente da FCTUC, o programa MAB está na base da constituição das 749 reservas da biosfera hoje classificadas em 134 países, territórios justamente considerados laboratórios vivos de sustentabilidade. A sua salvaguarda é parte de uma vontade universal para a conservação dos ecossistemas naturais e dos serviços que prestam à humanidade, integrando as comunidades e a atividade económica, numa coexistência pacífica e dialogante, visando o bem-estar e a prosperidade sustentável dos territórios em que se inserem.