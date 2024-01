Produção na construção recuou na zona euro

A produção na construção recuou, em novembro de 2023, 2,2% na zona euro e 2,1% na União Europeia (UE) na variação homóloga e 1,0% em ambas na comparação com outubro, divulga o Eurostat.

O serviço estatístico europeu estima que, face a novembro de 2022, a construção de edifícios tenha recuado 2,4% na área do euro e 2,5% no conjunto dos 27 Estados-membros e a de infraestruturas, respetivamente, 1,0% e 0,2%.

Face a outubro, por outro lado, o Eurostat indica diminuições na construção residencial de 1,2% e na engenharia civil de 0,4% na zona euro e de 1,1% e 0,2% na UE, respetivamente.

Entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, as maiores quebras homólogas no indicador registaram-se na Hungria (-12,8%), Finlândia (-6,9%) e República Checa (-6,5%), enquanto a Roménia (14,4%), a Eslovénia (11,6%) e a Espanha (9,7%) apresentaram as principais subidas.

Na comparação em cadeia, por seu lado, os maiores recuos observaram-se na República Checa (-3,8%), na Alemanha (-2,9%) e na Hungria (-2,6%) e os avanços na Roménia (2,6%), na Eslováquia (2,4%), Bélgica e Espanha (1,1% cada).

Em Portugal, a produção na construção cresceu, em novembro, 4,6% face ao mesmo mês de 2022 e 0,1% na comparação mensal.