Primeiro núcleo do CDS-PP no Brasil é em Santos

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, anunciou durante uma viagem ao Brasil que o partido criou seu primeiro núcleo político no país, que começará a funcionar na cidade de Santos.

“O nosso objetivo de vir ao Brasil foi conhecer melhor as comunidades portuguesas, em particular em Santos, São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos começar a fazer um trabalho de base e iniciar núcleos do CDS. Hoje, durante um almoço, vamos formalmente criar o primeiro núcleo do CDS no Brasil, precisamente na comunidade de Santos”, disse à Lusa.

Questionada sobre o facto de Santos ter a primeira representação do partido no território brasileiro, Assunção Cristas explicou que a cidade foi escolhida porque tem uma comunidade portuguesa muito antiga que é ligada a Ilha da Madeira, de onde é originário o candidato do CDS-PP ao Parlamento fora do círculo da Europa.

“Temos já o nosso candidato [ao Parlamento] fora do círculo da Europa que é doutor Gonçalves Santos, que já foi deputado e representante das comunidades portuguesas e agora juntou-se ao CDS (…) Ele está connosco também como presidente do CDS Madeira. Por isso escolhemos criar um núcleo aqui [em Santos] onde há muita gente originária da Madeira”, frisou.

Além de Santos, a presidente do CDS-PP disse que o partido pretende criar núcleos em São Paulo e no Rio de Janeiro.

“O nosso objetivo é implantar núcleos em São Paulo e no Rio de Janeiro onde também estamos a fazer um trabalho nesse sentido. Precisamos encontrar as pessoas certas, que se identifiquem com os valores e com os princípios do CDS-PP e que queiram trabalhar connosco começando na base, na raiz, para fazer este trabalho de implantação partidária”, afirmou.

“É um trabalho que não tínhamos feito ainda, claro que demora o seu tempo, mas estamos muito animados e entusiasmados com o acolhimento que tivemos”, acrescentou.

Assunção Cristas explicou que os núcleos do partido no Brasil ficarão responsáveis por atrair outras pessoas para a militância e dinamizar localmente a atividade partidária.

A presidente do CDS-PP iniciou uma viagem de quatro dias ao Brasil na última quinta-feira, onde visitou o hospital da Beneficência Portuguesa e participou num jantar de comemoração no Centro Cultural Português de Santos.

Assunção Cristas participa hoje num almoço na Casa da Madeira de Santos, local onde o núcleo do CDS-PP será formalmente criado e onde se realizará um encontro com jovens.

Nos próximos dois dias, Assunção Cristas viajará para as cidades de São Paulo e Rio e Janeiro, onde participará em celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.