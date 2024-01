Primeiro-ministro alemão elogia legado de Costa e felicita Pedro Nuno Santos

O chanceler germânico, Olaf Scholz, elogiou o legado político dos governos liderados por António Costa, salientou a ligação histórica entre o PS e os sociais-democratas alemães e felicitou o novo secretário-geral, Pedro Nuno Santos.

A mensagem do primeiro-ministro da Alemanha ao 24º Congresso Nacional do PS, que decorre na Feira Internacional de Lisboa (FIL) até domingo, foi lida pelo presidente dos socialistas, Carlos César, na reabertura dos trabalhos da tarde.

“Obrigado António Costa pelo teu contributo. António Costa construiu um Portugal mais justo e solidário”, sustentou o chefe do Governo germânico, antes de se referir ao novo secretário-geral do PS.

Olaf Scholz começou por fazer uma alusão indireta ao facto de o PS ter sido fundado em abril de 1973 em Bad Münstereifel na então Alemanha Ocidental, com o apoio do SPD.

“Os nossos partidos, PS e SPD, estão intimamente ligados pela solidariedade e amizade. Esta ligação vai continuar agora que Pedro Nuno Santos prossegue na liderança do PS”, acrescentou Olaf Scholz.

A seguir, a espanhola Iratxe García Pérez, dirigente do PSOE e líder do grupo parlamentar da Aliança Progressista dos Socialistas e Democrata, considerou que o PS constitui um exemplo”, tendo “provado com a sua governação que existe uma alternativa à austeridade da direita”.

“A vitória do PS nas eleições gerais [legislativas] de março é um passo para Portugal mas também para a Europa”, acrescentou.