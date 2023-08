Portugueses participam no Meeting de Rimini

O cardeal português D. José Tolentino Mendonça, a jornalista Aura Miguel e Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, integram a lista de convidados do ‘Meeting de Rimini’ 2023, que começou domingo na cidade italiana.

O evento promovido pelo movimento ‘Comunhão e Libertação’ tem, este ano, o tema ‘A existência humana é uma amizade inesgotável’.

Segundo a organização, a iniciativa quer ser “um convite a descobrir, ou a redescobrir, a amizade no seu significado profundo, na sua força geradora, nas suas origens e nas suas perspetivas para a existência de cada homem e para a construção de uma nova sociabilidade”.

O ‘Meeting de Rimini’ conta com conferências e encontros de debate, com a participação de responsáveis religiosos, da política, da cultura e da sociedade civil.

A jornalista Aura Miguel participou esta terça-feira, num painel sobre a herança do Papa Bento XVI; o cardeal português D. José Tolentino Mendonça, vai ter um diálogo com o escritor e poeta Daniele Mencarelli, esta quinta-feira, e, Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, neste mesmo dia, 24 de agosto, também intervém no ‘Meeting de Rimini’.

“Num contexto como o atual, onde imperam a guerra e a violência, o diálogo é, com efeito, o único caminho possível ao homem para voltar a reconhecer que o outro é um bem e desejar a paz e trabalhar por ela”, indicam os promotores do encontro, em nota divulgada pelo portal de notícias do Vaticano.

O ‘Meeting de Rimini’, decorre até 25 de agosto, conta com transmissão online, e pode ser acompanhado em espanhol, inglês e italiano.