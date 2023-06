Portugueses na Argentina pedem à ministra reforços no consulado

A comunidade portuguesa na Argentina pediu à ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, de visita a Buenos Aires, que sensibilize o Governo sobre a necessidade urgente de reforços consulares na Embaixada de Portugal.

“Pedimos que reforçassem a embaixada com mais pessoal, duas ou três pessoas, porque o que temos é provisório, mas precisamos que seja permanente para atender a elevada demanda por atendimento”, conta à Lusa a conselheira das comunidades portuguesas na Argentina, Maria Violante Mendes Martins.

“A ministra disse-nos que vai expor a situação e tentar em Portugal a vinda de duas pessoas permanentes, pelo menos. Para já reconheceu que a plataforma do Ministério dos Negócios Estrangeiro é obsoleta, que não funciona bem, e disse-nos que vão tentar melhorar a plataforma de agendamentos”, indicou a conselheira, que entregou uma carta com as recomendações do embaixador português na Argentina, José Ludovice.

Mariana Vieira da Silva finaliza hoje três dias de visita a Buenos Aires no âmbito das celebrações do Dia de Portugal.

Atualmente, a secção consular da Embaixada de Portugal na Argentina conta com três pessoas permanentes e uma quarta em fase de aprendizagem.

Na semana passada, como resposta às reiteradas queixas da comunidade e às manifestações de portugueses e lusodescendentes, o Ministério dos Negócios Estrangeiros enviou dois reforços, sendo um por um único mês e outro por dois.

O reforço limita-se ao atendimento para a renovação do cartão de cidadão e para renovação do passaporte, ficando de forma pedidos de nacionalidade ou registos de casamento. Porém, a presença do reforço aliviou, provisoriamente, a situação de falta de atendimento para centenas de pessoas que aguardam há mais de três anos por atendimento.

Em entrevista à Lusa, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, logo após reunir-se com a conselheira das comunidades no Clube Português de Buenos Aires, admitiu a necessidade de melhorar a plataforma online de agendamentos e destacou a implementação do consulado virtual como forma de atender a procura.

“O que vou fazer é levar essa mensagem ao Governo português”, afirmou.

“Temos de agir em muitas dimensões, reforçando a capacidade tecnológica das plataformas para atender mais pessoas simultaneamente. A abertura do consulado virtual também aumenta a potencialidade de absorver parte da procura por atendimento. Temos de recuperar as pendências passadas, acumuladas durante o período da pandemia, para percebermos quais são as necessidades”, explicou a ministra.

Ainda no Clube Português, um grupo de manifestantes que, pacificamente, têm protestado contra a falta de atendimento, também entregou à ministra uma carta com o pedido de mais pessoal.

“A ministra disse-nos que está ciente do que está a acontecer aqui e que estão a tentar melhorar a situação. Pedimos mais pessoal, seguindo a orientação do embaixador. Tomara que não tenham sido apenas palavras, que nos tenham escutado e que realmente procurem uma solução”, apontou à Lusa o lusodescendente Gabriel de Sousa, um dos coordenadores das três manifestações à porta da embaixada durante o mês passado.