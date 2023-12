Portugueses já compraram meio milhão de Clios

Meio milhão de unidades vendidas só em Portugal! Ou seja, uma média de mais de 40 Clio por dia a saírem da rede de concessionários da Renault. Desde que foi lançado, nenhum outro automóvel conseguiu chegar a tantos portugueses.

Sem dúvida, um dos modelos mais populares em Portugal, como também confirmam outros números:

Em 12 anos, o automóvel mais vendido em termos absolutos, seis deles consecutivos: 1999, 2002, 2003, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020;

Em 15 anos foi o líder do segmento: para além dos anos em que foi líder absoluto de vendas, 2006, 2007 e 2012;

Em 25 anos esteve no pódio dos mais vendidos e, em mais de três décadas, só em 2005, não esteve no top 5 absoluto de vendas.

Contabilizadas as vendas até ao dia 4 de dezembro de 2023, o Clio I, comercializado entre setembro de 1990 e março de 1998, permanece como a geração mais vendida, com um total de 172.258 unidades comercializadas: 139.124 das versões de passageiros e 33.134 como comercial de 2 lugares, tão popular na década de 90 e no início do milénio.

Entre abril de 1998 e setembro de 2005, o Clio II assumiu-se como a segunda geração que mais vendeu em Portugal, com um total de 163.016 unidades: 112.471 como automóvel de passageiros e 50.545 como comercial ligeiro.

Já o Clio III, vendido entre outubro de 2005 e novembro de 2012, conquistou o coração de 65.107 portugueses: 55.374 nas versões de 5 lugares e 9.733 como 2 lugares.

O Clio IV vendeu mais do que o antecessor, com um total de 79.263 unidades vendidas no país, entre novembro de 2012 e novembro de 2019: 71.705 como ligeiro de passageiros e 7.558 como comercial ligeiro.

Desde setembro de 2019 e até 4 de dezembro de 2023, já foram comercializadas 23.108 unidades do Clio V e, hoje, a versão híbrida já é responsável por 14% das vendas do modelo.

