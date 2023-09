Portuguesa campeã do mundo de atletismo de montanha

A atleta portuguesa Vera Bernardo, subiu, no domingo, ao mais alto lugar do pódio na categoria de W40 (mulheres dos 40 aos 44 anos) no Campeonato do Mundo de Atletismo de Master de Montanha, que decorreu, desde sexta-feira, na Calheta, na Ilha da Madeira.

Vera Bernardo foi a segunda atleta a terminar a prova longa, de 32,4km (1.151D+), com o tempo de 2:48:39, só atrás da alemã Simone Raatz, que se sagrou campeã do mundo na categoria de W45 (para mulheres entre os 45 e os 49 anos)

Numa prova em que chegaram ao fim 50 atletas, Vera Bernardo foi a única lusa no top 10 na prova feminina.