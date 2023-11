Portuguesa campeã da Europa de ginástica aeróbica

A portuguesa Leonor Januário sagrou-se este domingo campeã da Europa de ginástica aeróbica em juniores, ao vencer a final do campeonato europeu que se disputou em Antália, na Turquia.

Januário concluiu um exercício de 18.800 pontos na final, batendo por pouco a italiana Guenda Cherubini, segunda, e a espanhola Martina Olmeda, terceira, ambas com 18.750.

Depois de chegar à final sénior com o quinto registo da qualificação, Rui Cansado repetiu o posto na final masculina, com 20.100 pontos, com o título europeu atribuído ao italiano Davide Nacci, com 20.900.

Em juniores masculinos, Tiago Pinheiro foi sexto, com 18.650, com o grupo composto por Beatriz Duarte, Diana Formiga, Maria Rita Santos, Nádia Almeida e Quirilo Yanenko em oitavo e último da final.

Portugal acabou no oitavo lugar por equipas em juniores, o mesmo posto do par misto, com Letícia Oliveira e Tiago Pinheiro.