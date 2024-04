Portuguesa Ana Athayde assume funções de liderança na Foundever

A Foundever, empresa do setor de customer experience (CX), anunciou recentemente a promoção da portuguesa Ana Athayde para o cargo de Global Head of Transformation & Strategy. Nas novas funções, Ana Athayde tem como missão apoiar a evolução contínua do negócio na promoção do desenvolvimento das capacidades tecnológicas da empresa e no incremento do apoio aos clientes, promovendo a simbiose entre pessoas, processos e tecnologia.

Antes de integrar os quadros da Foundever, Ana Athayde fundou e geriu a Spotter, uma empresa internacional reconhecida na área de soluções de monitorização e análise de media, tendo vendido essa empresa à Akio, em 2014. Ana Athayde foi também Global Head of CX Technology e Diretora geral na Innso, empresa onde esteve quase cinco anos. Licenciada pela faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, Ana Athayde tem um Mestrado em Marketing Desportivo da Universidade de Montpellier e está atualmente baseada em França, a partir de onde continuará a exercer as suas funções globais.

Esta promoção traduz o investimento contínuo da Foundever em pessoas e tecnologias que permitam apoiar a transformação do setor e dos clientes, com base num conhecimento profundo das operações, num período fundamental em que, simultaneamente, a empresa lançou um novo modelo operacional de negócio.

“Estamos muito entusiasmados com a promoção da Ana Athayde a Global Head of Transformation &

Strategy”, afirma Laurent Uberti, Presidente, CEO e fundador da Foundever.

“A expansão das funções da Ana é o reflexo do nosso compromisso de utilizar a tecnologia como recurso para melhorar a experiência do cliente e impulsionar a transformação dos negócios. A Foundever continua a evoluir para responder às necessidades em constante mudança do mercado; as nossas equipas estão prontas para reforçar ainda mais as nossas parcerias e oferecer soluções inovadoras que redefinam o panorama da experiência do cliente”, diz ainda.