Português marca 4 pontos contra os Bucks na NBA

O poste internacional português Neemias Queta voltou a ser utilizado pelos Boston Celtics, marcando quatro pontos na derrota com os Milwaukee Bucks, por 135-102, na Liga norte-americana de basquetebol (NBA), na quinta-feira.

Depois de alguns jogos em que não saiu do banco, Neemias Queta voltou a ser lançado por Joe Mazzulla, conseguindo quatro pontos (dois em quatro de lançamentos de campo), três ressaltos e um desarme de lançamento em 12.39 minutos.

Queta fez o 14.º jogo pelos Celtics — está a um de igualar o seu máximo numa temporada -, tendo médias de 4,9 pontos e 4,7 ressaltos em 13,6 minutos por jogo.

Num encontro entre as duas melhores equipas da Conferência Este, as principais estrelas dos Celtics estiveram desinspiradas, com Jaylen Brown a conseguir 10 pontos e Jayson Tatum apenas sete, tendo Payton Pritchard sido o melhor marcador do conjunto, com 21.

O suplente Bobby Portis foi o melhor marcador do encontro, com 28 pontos, aos quais juntou 12 ressaltos, os mesmos do grego Giannis Antetokounmpo, que marcou 24 pontos.

Apesar da derrota, os Celtics lideram a Conferência Este, com 29 vitórias e nove derrotas, enquanto os Bucks são segundos, com 26 triunfos e 12 desaires.

Quanto a Neemias Queta, conta agora 34 jogos na NBA, 14 pelos Boston Celtics, que o contrataram na presente temporada, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, na época de estreia, e apenas cinco em 2022/23.

O poste internacional português, de 24 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição.

No último defeso, foi contratado pelos Boston Celtics, num contrato de duas vias, o que faz com que jogue na equipa principal, mas também nos Maine Celtics, que disputam a G-League.