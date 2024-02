Português encontrou a morte numa estrada de La Rioja

Um homem de nacionalidade portuguesa morreu, na sexta-feira, numa colisão frontal entre uma carrinha e um autocarro na N-232, no município de El Redal, que pertence a La Rioja, em Espanha.

Segundo as autoridades de La Rioja, a “invasão da faixa pelo motorista da carrinha” fez com que o autocarro “capotasse em manobra evasiva”. A culpa terá sido assim do português falecido.

A vítima mortal é o condutor da carrinha. O condutor do autocarro, que seguia sem passageiros, ficou ferido e foi transportado para o Hospital San Pedro.

De acordo com a imprensa espanhola, o acidente ocorreu às 5.55 horas de sexta-feira.