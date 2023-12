Português do Porto é o mais recente euromilionário

O primeiro prémio do concurso do Euromilhões tinha em jogo, esta sexta-feira, um ‘jackpot’ que atingiu o valor total de 55.662.868,00 euros, segundo o Departamento de Jogos da Santa Casa, e uma única aposta foi apurada com a combinação vencedora.

Essa aposta foi registada no distrito do Porto. Há, assim, um apostador com mais motivos para festejar neste Natal, com esta prenda antecipada.

A combinação vencedora, sorteada esta sexta-feira, é composta pelos números 6, 14, 34, 44 e 49 e as estrelas 4 e 12.