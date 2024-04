Português de 60 anos desaparecido no Luxemburgo

Francisco António Agostinho Aniceto, de 60 anos, foi visto pela última vez na quinta-feira, dia 4 de abril.

O português residente no sul do Luxemburgo vestia, no momento em que desapareceu, um casaco cinzento e umas calças de ganga azuis escuras.

Francisco António Agostinho Aniceto mede entre 1,80 e 1,90m, tem olhos castanhos, cabelo preto curto e usa óculos.