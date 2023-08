Português aguarda evacuação no Níger

Nove dos dez cidadãos portugueses que expressaram intenção de sair do Níger, devido à crise político-social que o país africano atravessa devido a um golpe de estado, já foram retirados. Ministério dos Negócios Estrangeiros afirma que o último cidadão será extraído “em breve”.

Em comunicado enviado ao BOM DIA, o MNE, faz saber que “a disponibilidade e apoio dos parceiros europeus, e em especial das autoridades francesas e da delegação da União Europeia em Niamey, foram fundamentais para a conclusão desta operação de evacuação que permitiu a saída de cidadãos nacionais e de cidadãos cabo-verdianos, em segurança, do território nigerino”.

Neste dia em que se assinala o Dia da Independência do Níger, Portugal reitera “a sua posição de condenação de toda e qualquer tentativa de subversão da ordem constitucional, a qual deve ser rapidamente restaurada. O diálogo entre as partes deve prevalecer, evitando a escalada de violência e garantindo a libertação do Presidente Bazoum e demais ministros entretanto detidos. Portugal apoia as posições expressas pela União Africana e pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, em linha com a União Europeia”, pode ler-se.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros continua a acompanhar a situação no Níger através da Embaixada de Portugal em Abuja e em articulação com a Delegação da UE em Niamey.