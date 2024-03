Portugal representado em sessão plenária do Departamento de Imigração de Frankfurt

O consulado-geral de Portugal em Estugarda fez-se representar, a convite do presidente do Departamento de Imigração e Integração de Frankfurt (KAV), Jumas Medoff, numa sessão plenária que decorreu no passado dia 4 de março.

Na referida sessão esteve o Assistente Técnico João Paulo Ferreira, que assistiu à intervenção do presidente da Câmara Municipal de Frankfurt, Mike Josef (SPD; nascido na Síria), que salientou o caráter internacional da sua cidade, que alberga residentes estrangeiros de 192 nacionalidades. Nesse âmbito, frisou o empenho do seu município em promover políticas de integração e de oportunidades para todos.

A KAV é composta por 37 membros eleitos e defende os interesses dos estrangeiros residentes em Frankfurt.