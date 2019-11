Portugal repete presença no Bazar Internacional do Luxemburgo

O 59° Bazar Internacional do Luxemburgo, realiza-se nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro no Kirchberg, no Luxemburgo.

À semelhança dos anos anteriores, Portugal terá novamente um stand com o objetivo de recolher fundos para ajudar diversas obras caritativas assim como divulgar e promover a cultura portuguesa, informou a organização.

“Com o objectivo de maximizar as verbas recolhidas, além da venda de produtos e da degustação de iguarias portuguesas durante o evento, o stand português organiza também uma tômbola devidamente autorizada pela entidade reguladora luxemburguesa”, disse ao BOM DIA uma das responsáveis pela organização, Isabel Ritto.

A venda das rifas da tômbola inicia-se um mês antes do evento sendo o sorteio dos 46 prémios, realizado no domingo, dia 1 de dezembro, pelas 16 horas, no Stand de Portugal.

Os organizadores destacam a qualidade dos prémios, ou seja, um bilhete de avião ida e volta da Luxair (para Porto ou Lisboa à escolha); um voucher de 500€ numa agência de viagens, um voucher de 500€ para gastar numa loja de produtos multimédia oferta da Caixa de crédito agrícola; uma Tablette Samsung, oferta do Banque BCP; oferta de tratamentos de beleza e cabeleireiro; vales de refeição em diversos restaurantes; ofertas de vales de compras nas lojas de sapatos Seaside; bilhetes para espectáculos no Grand Théâtre ou concertos na Philharmonie, entre muitos outros prémios.

Para comprar rifas pode desde já dirigir-se a um dos muitos benévolos que ajudam a presença portuguesa no Bazar Internacional de Natal ou a um destes três pontos de vendas:

Agência de seguros AXA Luís Nunes

32, Avenue de la Liberté, 1930 – Luxembourg

(perto da Place de Paris)

Restaurante “Madeira Stuff” Restaurante “Madeira Stuff”

2-4, Rue Du Pont ,

(Pfaffenthal)

Loja gourmet de produtos e vinhos portugueses “Boni Mores”

4 Route d’Echternach, 1453 Luxembourg (Dommeldange)

Mais informações na página Facebook.