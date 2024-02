Portugal presente na maior feira de saúde do Médio Oriente

Terminou sexta-feira no Dubai mais uma edição da Arab Health, a feira mais importante do Médio Oriente e segunda maior do mundo, dedicada ao setor da saúde e onde a AEP está presente com 16 empresas portuguesas.

As empresas presentes são A. J. Costa, ADA GROUP, Artur Salgado, Bioceramed, Ceramed – Coatings, Esteriplás-Produtos para a área da saúde, Lda, Hidrofer, Hydrumedical, Nursingshoes, Oasipor – Medical Wear, Olitrem – Indústria de Refrigeração, Orthos XXI, PROHS S.A., Sterifast, Ultra Controlo e WOCK.

É a 13.ª participação consecutiva que a AEP organiza neste certame, este ano com duas novidades: a realização de uma missão empresarial, com contactos e reuniões com entidades oficiais dos Emirados Árabes Unidos no setor da saúde, e um Business Networking Event, no primeiro dia da feira.

A delegação lusa recebeu a visita institucional do Embaixador de Portugal em Abu Dhabi, Fernando Figueirinhas, bem como do diretor da aicep Portugal Global no Dubai, Manuel Couto Miranda.